اعلنت ماليزيا اليوم الخميس انها لن تسمح بدخول الاجانب القادمين من الدول التي لديها اكثر من 150 ألف اصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وذلك اعتبارا من السابع من سبتمبر الجاري.

وقال مساعد رئيس الوزراء اسماعيل صبري في مؤتمر صحفي ان قرار الحظر يشمل دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وفرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا والسعودية وبنغلاديش واندونيسيا والفلبين والهند.

واضاف “ومع ذلك بالنسبة للحالات الطارئة او التي تنطوي على العلاقات الثنائية فيسمح لها بالدخول ولكن باذن من دائرة الهجرة”.

واوضح انه تم اتخاذ هذا القرار بناء على توصية من وزارة الصحة التي رأت ان الحظر سيكون وسيلة فعالة للحد من انتشار الفيروس في المجتمع الناتج عن الحالات القادمة من الخارج.

وسجلت ماليزيا اليوم 14 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل اجمالي الاصابات والوفيات في البلاد الى 9374 اصابة و128 حالة وفاة.