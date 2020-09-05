سجلت قطر اليوم السبت رقمين قياسيين عالميين في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية لأطول مسار دراجات هوائية متصل وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل.

وقال مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة في هيئة الأشغال العامة القطرية المهندس بدر درويش في بيان ان تحقيق هذين الرقمين القياسيين العالميين تم ضمن مشروع طريق (الخور) الذي تسارعت وتيرة العمل فيه لإنجازه وفتحه للجمهور في أسرع وقت ممكن.

واوضح درويش انه تم رصف 65 كيلومترا خلال 27 يوما من ضمنها عشرة أيام عمل متواصلة دون توقف نتج عنها أطول قطعة إسفلت دون فواصل بطول تجاوز 25 كيلومترا.

واضاف إن المسار الأولمبي تم تنفيذه ضمن خطة (أشغال) لتنفيذ شبكة متصلة وآمنة لمسارات الدراجات الهوائية تساهم في تغيير نمط الحياة في المجتمع من خلال استخدام وسائل تنقل صحية وممارسة الرياضة.

ومن جهته أوضح مدير إدارة التصاميم في (أشغال) المهندس عبدالله آهن أن المسار الأولمبي للدراجات الهوائية تم تصميمه ليكون منفصلا تماما عن الحركة المرورية وهو يمتد على طول 33 كيلومترا وبعرض سبعة أمتار تقريبا ليسمح بإقامة مسابقات رياضية عالمية.

واوضح آهن ان تصميم المسار يسمح بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة كما تم توفير 29 نفقا وخمسة جسور للسماح للدراجين بالمرور دون توقف ولتسهيل استخدام المسارات على طول الطريق كما تم توفير 80 موقفا للدراجات الهوائية إلى جانب 100 مقعد و20 استراحة.

ووصل طول قطعة الأسفلت التي تم رصفها بشكل متواصل إلى 275ر25 كيلومترا وعرضها حوالي 28 مترا فيما بلغ طول المسار المتصل المخصص للدراجات الهوائية 869ر32 كيلومترا وبعرض سبعة أمتار تقريبا.

يذكر ان طريق (الخور) يعتبر من الطرق الرئيسية في قطر بطول 33 كيلومترا ويخدم أكثر من 20 منطقة سكنية والعديد من المرافق الحيوية والاقتصادية وكذلك ملاعب كأس العالم (قطر 2022) مثل استاد البيت واستاد لوسيل.