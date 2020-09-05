قالت الناطقة الرسمية لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان ان عدد المسجلين في خطة بعثات الوزراة حتى اليوم السبت بلغ 552 طالبا وطالبة منهم 190 سجلوا في بعثات التميز مؤكدة ان التسجيل في خطة البعثات يسير بسهولة ويسر.

وأوضحت السنان الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه يمكن للطلبة التواصل مع ادارة مركز نظم المعلومات في الوزارة من خلال ITV Chat او البريد الالكتروني الخاص بهم في حال مواجهة اي صعوبات في التسجيل.

وأضافت ان إدارة معادلة الشهادات العلمية تعمل بكامل موظفيها منذ البدء بالعودة الى العمل لإنهاء معادلات الخريجين من مختلف الدول مشيرة الى ان صالة المراجعين في الوزارة تستقبل يوميا نحو 400 مراجع لمختلف الادارات في الوزارة وفقا للمواعيد المحددة على منصة “متى” تماشيا مع الارشادات الصحية للدولة.

وقالت ان نسبة مراجعي ادارة معادلة الشهادات بلغت 60 بالمئه من مختلف مراجعي الوزارة اذ اصدرت الوزارة 1329 معادلة في شهر أغسطس الماضي مقارنة 1146 معادلة في اغسطس 2019.

وشددت على اهمية التزام مراجعي الوزارة بالمواعيد المحددة لهم ومراعاة الاجراءات الصحية المتبعة في الدولة.

يذكر ان الوزارة أعلنت في وقت سابق عن بدء التسجيل في خطة البعثات للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من يوم الاول من سبتمبر حتى 30 من الشهر نفسه عبر الموقع الالكتروني للوزارة.