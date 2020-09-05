جامعتان سعوديتان تتصدّران العرب في أحدث تصنيف للجامعات حول العالم

كشفت تصنيف “تايمز” البريطاني للتعليم العالي، تصدر جامعتين سعوديتين العالم العربي في تصنيف أفضل الجامعات لعام 2021.‬

‫واعتمد التصنيف الشهير على 13 عنصراً أساسياً لقياس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، وحلل التصنيف 90 مليون استشهاد ضمن 13 مليون منشور بحثي واستطلاعات رأي أجراها 22 ألف باحث حول العالم.‬

‫وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 201 عالمياً والأولى عربياً، وجاءت جامعة الفيصل في المرتبة 251 عالمياً والثانية عربياً، وجاءت الجامعة الأمريكية في بيروت في المرتبة 301 عالمياً والثالثة عربياً.‬

‫وضمن التصنيف 10 جامعات سعودية كثاني أكثر دولة عربية تملك جامعات في القائمة العالمية بعد مصر.‬

‫وشمل تصنيف “تايمز” الجديد 1527 جامعة عالمية من 93 دولة، وتصدّرت جامعة أكسفورد البريطانية القائمة، وفي المرتبتين الثانية والثالثة جاءت جامعتا ستانفورد وهارفارد الأمريكيتان.‬

‫أفضل عشر جامعات عربية في قائمة “تايمز” 2021:‬

‫1 – جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية)‬

‫2 – جامعة الفيصل (السعودية)‬

‫3 – الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)‬

‫4- جامعة قطر (قطر)‬

‫5- جامعة خليفة (الإمارات)‬

‫6- جامعة العلوم والتكنولوجيا (الأردن)‬

‫7- جامعة الملك سعود (السعودية)‬

‫8- جامعة أسوان (مصر)‬

‫9- جامعة المنصورة (مصر)‬

‫10- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية)‬

‫أفضل عشر جامعات في العالم في قائمة “تايمز” 2021:‬

‫1- أكسفورد (بريطانيا)‬

‫2- ستانفورد (أمريكا)‬

‫3- هارفارد (أمريكا)‬

‫4- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (أمريكا)‬

‫5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)‬

‫6- جامعة كامبريدج (بريطانيا)‬

‫7- جامعة كاليفورنيا – بيركلي (أمريكا)‬

‫8- جامعة ييل (أمريكا)‬

‫9- جامعة برينستون (أمريكا)‬

‫10- جامعة شيكاغو (أمريكا)‬