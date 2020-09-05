“الصحة”: 3 شركات عالمية لتوريد لقاح “كورونا”.. ومطلوب 3.2 ملايين جرعة

اعتمدت لجنة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ب‍وزارة الصحة اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح الخاص بـ «كوفيد ـ 19»، وذلك بعد المفاضلة بين عدة شركات.

مصادر صحية مطلعة أكدت في تصريح لـ «الأنباء» أن الكمية المطلوبة يجب ألا تقل عن 3.2 ملايين جرعة لتغطية 1.600000 شخص بمقدار جرعتين للشخص الواحد.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة خاطبت الجهات الرقابية للموافقة على التعاقد مع تلك الشركات من عدمها، بشرط ألا يتم توريد اللقاح إلا بعد نجاح فاعليته واعتماده من قبل المنظمات الطبية العالمية.

المصدر: الأنباء