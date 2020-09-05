أعلنت ايطاليا اليوم السبت تسجيل 16 حالة وفاة جديدة متصلة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مع استمرار وتيرة العدوى اليومية المرتفعة وزيادة حالات الإصابة “النشطة” حاليا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في احصائها اليومي ان اجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 35534 حالة بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد حالات العدوى الجديدة المشخصة في ال 24 ساعة الماضية بلغ 1695 اصابة ليرتفع بذلك اجمالي الحالات المرصودة منذ تفشي الفيروس في إيطاليا الى 276338 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الاصابات “النشطة” سجل زيادة أيضا بواقع 1095 حالة إلى 31194 حالة مع زيادة عدد الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات منهم إلى 1741 مريضا.

وذكرت الوزارة أنها لم تسجل رغم ذلك زيادة في عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج بوحدات العناية المركزة حيث استقر عند 121 مريضا في حين ارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209610 أشخاص بعد شفاء 583 مصابا منذ أمس الجمعة.