بلدية الكويت: السماح بالمخيمات الربيعية هذا العام

كشفت مصادر مطلعة عن السماح بإقامة المخيمات الربيعية لسنة 2021-2020 خلال نوفمبر المقبل، مبينة أن لجنة المخيمات الربيعية، المشكلة من جهات حكومية عدة، مثل بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ستجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، لتحديد ما إذا كانت هناك آلية جديدة لإقامة المخيمات، خصوصا في الظروف الراهنة، للحفاظ على سلامة مرتاديها.

وقالت المصادر، لـ»الجريدة»، إنه لم يصل أي قرار بشأن منع المخيمات من اللجنة الوزارية للاشتراطات الصحية، التي تعمل على مراقبة تطبيق الاشتراطات في الأنشطة على مستوى الدولة، بناء على تكليف من مجلس الوزراء، موضحة أن الهدف من إقامة المخيمات هو ايجاد متنفس للمواطنين والمقيمين، الذين اعتادوا ارتياد البر كل عام، لكن عبر وجود ضوابط وآلية محددة أهمها المحافظة على نظافة المكان.

وعن إمكانية وجود ضوابط جديدة، أكدت أنه من المرجح أن يستمر القرار كحاله في العام الماضي، من خلال تحديد أماكن معينة في المناطق البرية، إضافة إلى وضع آلية الحجز الإلكتروني لموقع المخيم، والشروط التي تندرج تحت هذه الآلية، ومنها تحصيل 300 دينار كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، ولا تتعدى مساحة التخييم الف متر مربع لكل ترخيص، عدا الجهات الحكومية والشركات ومن في حكمهما بـ5 آلاف متر مربع كحد أقصى، وحظر استعمال الألعاب النارية والآليات، مثل «البقيات»، داخل المخيمات، وغيرها من الشروط، موضحة أن اللجنة قد تشكل فرقا لتكثيف المراقبة في العام الحالي، وشن حملات تفتيش مفاجئة لتطبيق عقوبات على غير الملتزمين.

1605 مخالفات و5368 إنذاراً الشهر الماضي

كشفت بلدية الكويت في إحصائية صادرة لها عن الأعمال التي قامت بها الفرق الرقابية خلال أغسطس الماضي عن تحرير 1605 مخالفات لمحلات وأنشطة متنوعة وتوجيه 5368 إنذاراً وتعهداً بعد الكشف على 14297 محلاً، موضحة أن أجهزة النظافة بالبلدية قامت برفع 615 سيارة مهملة تشوه المنظر العام فضلاً عن غسل وتعقيم 422203 حاويات مختلفة الأحجام وسلال.

وذكرت أن المفتشين قاموا بإغلاق 90 محلا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولكونها تشكل خطراً على الجمهور، كما قاموا بتحرير 92 مخالفة لباعة جائلين، وإصدار 92 كتاب انهاء اشراف، وتوجيه 82 تنبيها يتعلق بإجراءات السلامة، إضافة إلى إصدار 121 ترخيصا هندسياً، وتوجيه 96 كتاباً لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي، وإزالة 18 محصارا للأغنام.

المصدر : الجريدة