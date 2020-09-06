أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاحد تأجيل هيئة الخدمة الوطنية العسكرية دعوة المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية حتى إشعار آخر.

وأشارت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي إلى أنه تم رفع المخالفات والمدد الإضافية المترتبة على عدم التسجيل في النظام عن المخالفين وذلك خلال الفترة من 24 فبراير 2020 لغاية 31 مايو 2020.

ودعت المكلفين بالخدمة إلى الإستمرار بالإلتزام والتقيد بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ بلوغ سن 18 عاما وذلك تجنبا للمساءلة والعقوبات المقررة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.