أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم توجيه الدعوة إلى عقد جلستين خاصتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في ميزانيات الجهات الحكومية والحالة المالية للدولة بالإضافة إلى الجلسة الخاصة التي ستعقد الخميس المقبل لمناقشة طلبي طرح الثقة والتصويت عليهما.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الأحد إن جلستي الثلاثاء والأربعاء ستخصصان لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأضاف أنه ضمن الميزانيات المدرجة على جدول أعمال الجلستين الإدارة المالية للدولة والوزارات والإدارات الحكومية إلى جانب عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.

وذكر أنه إذا لم ينته المجلس من بنود جلستي الثلاثاء والأربعاء فسيتم ترحيل الجزء المتبقي منهما لجلسة الخميس لاستكماله وذلك عقب الانتهاء من التصويت على طلبي طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.

وكان الغانم أعلن في جلسة المجلس بالأول من سبتمبر الحالي عقد جلسة خاصة الخميس المقبل للنظر في طلبي طرح الثقة في الوزيرين وذلك بعد انتهاء مناقشة الاستجوابين بتقدم 10 نواب في طلب لطرح الثقة.