أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إدراج أسهمها ضمن قطاع الخدمات المالية في السوق الأول اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وتأستت بورصة الكويت في أبريل عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وقد حلت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.

ويبلغ رأسمال شركة البورصة المصدر والمدفوع بالكامل نحو 08ر20 مليون دينار كويتي (نحو 28ر70 مليون دولار أمريكي) موزعا على نحو 8ر200 مليون سهم.