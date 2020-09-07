أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين الانتهاء من طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل مشيرة إلى أنه يجري توزيعها على المدارس من قبل الجهة المختصة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بالوزارة صلاح دبشة في تصريح صحفي إن طباعة كتب المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة ستنتهي في غضون أسبوعين ومن ثم تسليمها وتوزيعها على المدارس على أن تسلم للطلبة قبل بدء الدراسة وذلك وفق الإجراءات الإحترازية المناسبة.

وأوضح أن القطاع قام بتوفير جميع الكتب الدراسية المقررة بصيغة (PDF) على الموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع الجهة المختصة لافتا الى أن استعدادات القطاع للعام الدراسي 2020/2021 تسير وفقا للخطة الموضوعة.