وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية 13 جهة ملحقة للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين موافقة 46 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وشملت الجهات الملحقة (مجلس الأمة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للرياضة).

وضمت الجهات (الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والديوان الوطني لحقوق الإنسان).

وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة (2020-2021) وعددها 20 مشروعا بقانون.