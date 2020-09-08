أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء أن وضع فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في فرنسا “مقلق” مع الارتفاع القياسي لحالات الاصابة اليومية.

وقال فيران لإذاعة (فرانس إنتر) انه على الرغم من ارتفاع الاصابات اليومية بالفيروس فإن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه مضيفا ان “معدل تكاثر الفيروس اقل مما شهدته فرنسا في الربيع ما يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى وهو أمر مقلق”.

ولفت الوزير الفرنسي الى ان المختبرات في البلاد تقوم بجهد غير مسبوق وذلك عبر اجراء مليون اختبار لكشف فيروس (كورونا) في الاسبوع.

واشار الى ان المجلس العلمي يرى امكانية تقليص مدة عزل الاشخاص المصابين بالفيروس التاجي الى سبعة ايام بدلا من 14 يوما مؤكدا ان التقييم الكامل لهذا القرار قيد الدراسة وستتم مناقشته في مجلس الدفاع والأمن القومي هذا الأسبوع.

يذكر ان معدل إيجابية الفحوص واصل تزايده في فرنسا ما جعل السلطات الفرنسية تفرض ارتداء الكمامات في كل الأوقات بجميع ارجاء العاصمة باريس تحت طائلة غرامة.