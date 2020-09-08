وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لأربع جهات مستقلة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 42 عضوا ورفض ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وشملت الجهات الاربعة المستقلة (مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020).