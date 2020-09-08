وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020) ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة في جلسة مجلس الأمة الخاصة موافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2018-2019) فإن الإيرادات بلغت نحو 24 مليار دينار (نحو 78 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 23 مليار دينار (نحو 75 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها عن السنة المالية (2018-2019) وقدرها نحو 879 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) توزع منها نحو 88 مليون دينار (نحو 288 دولار) لاحتياطي عام المؤسسة ونحو 791 مليون دينار (نحو مليارين دولار) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2019-2020) فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 20 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها عن السنة المالية (2019-2020) وقدرها نحو 395 مليون دينار (نحو مليار دولار) توزع منها نحو 39 مليون دينار (نحو 127 مليون دولار) لاحتياطي عام المؤسسة ونحو 356 مليون دينار (نحو مليار دولار) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

واستنادا إلى التقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2020-2021) فتقدر الإيرادات بنحو 12 مليار دينار (نحو 39 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 11 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار).

وجاء في التقرير ان الأرباح الصافية للسنة المالية (2020-2021) تقدر بمبلغ نحو 938 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2018-2019) ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لها عن السنة المالية (2019-2020) ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2020-2021) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يستكمل المجلس بقية البنود في جلسة خاصة صباح غد الأربعاء.