تأهل كاظمة اليوم الثلاثاء الى نهائي نصف نهائي كأس سمو الامير لكرة القدم وذلك بعد فوزه على نظيره القادسية بركلات الترجيح بنتيحة (5-4) بعد ان تعادلا في الشوطين الاصلي والاضافي بنتيجة (2-2).

وافتتح كاظمة التسجيل في اللقاء الذي اقيم على استاد نادي الكويت عبر لاعبه شبيب الخالدي في الدقيقة 33 ليدرك القادسية التعادل بركلة جزاء نفذها بدر المطوع في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل كاظمة هدف التقدم عبر لاعبه بندر بورسلي في الدقيقة 85 ليدرك القادسية التعادل قبل نهاية الشوط الثاني بركلة جزاء ثانية ونفذها ايضا بدر المطوع ليحتكما للاشواط الاضافية والتي بدورها لم تحسم النتيجة ليلجأ الفريقان للركلات الترجيحية.

وتستكمل البطولة منافساتها في لاحق اليوم بلقاء الكويت مع السالمية.