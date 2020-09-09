الكويت يتأهل لنصف نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم بفوزه على السالمية

تأهل نادي الكويت للدور نصف نهائي كأس سمو الامير لكرة القدم اليوم الثلاثاء وذلك بعد تغلبه على السالمية بالاشواط الاضافية بنتيجة (4-2) بعد ان تعادلا في الشوط الاصلي بنتيجة (2-2).

وسجل اهداف الكويت في المباراة التي اقيمت على استاد الصداقة والسلام فيصل زايد وعبدول سيسوكو وجمعة سعيد اضافة الى هدف عكسي من خطأ لاعب السالمية مساعد ندا فيما سجل هدفي السالمية محترفه باتريك فابيانو.

وتستكمل البطولة منافساتها يوم غد الاربعاء بلقاءين يجمع الاول العربي مع برقان والثاني الجهراء مع اليرموك ضمن الدور ربع النهائي.