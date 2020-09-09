أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 568 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 82222 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.