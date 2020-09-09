أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء ان اجراءات مشددة ستدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل في إنجلترا تهدف للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بعد ارتفاع عدد الاصابات في الايام الاخيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امام البرلمان ان الشرطة ستمنع اي تجمع يزيد عدد افراده عن ستة اشخاص ولا يستثنى من ذلك سوى المدارس والعمال والجنائز والرياضات الجماعية المرخص لها.

واكد ان القرار الذي سيسري الى أجل غير مسمى يشمل التجمعات في الاماكن العامة او داخل الاماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي مضيفا ان كل من يخالف هذه الاجراءات سيكون عرضة لعقوبات مالية تتراوح بين 100 و 3200 جنيه استرليني (130 و 4142 دولارا).

وشدد جونسون على ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من انتشار (كورونا) والسماح للمدارس والجامعات بابقاء ابوابها مفتوحة فضلا عن تسهيل مهام الشرطة في التعامل مع المخالفين بصرامة واصدار الغرامات المالية المناسبة.

واعرب جونسون عن امله في ان تسمح مثل هذه القرارات في وقف انتشار الفيروس بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري وضمان عدم تأثر النشاط الاقتصادي بالشكل الذي سجل خلال فترة الاغلاق الاولى بين مارس ويونيو الماضيين.

ومنذ يوم الاحد الماضي سجلت بريطانيا 8396 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) من ضمنها 2460 يوم امس الثلاثاء.

وتطبق الاجراءات الجديدة على انجلترا فقط حيث ان الحكومات المحلية في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية لديها سلطة سن اجراءات مستقلة بما يتماشى مع تطورات الاوضاع فيها.