أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء حملة تبرعات (اغيثوا السودان) وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية اثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكل سيول وفيضانات غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة في السودان.

وقالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر مها البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحملة تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الكويت ممثلة بالهلال الاحمر للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

واضافت البرجس ان السودان تشهد “أسوأ كارثة طبيعية” متمثلة بالامطار الغزيرة التي شملت فيضانات تسببت باضرار كبيرة بالمنازل والمباني وتسببت بنزوح الآلاف داخليا معربة عن بالغ أسفها إزاء الفيضانات وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة.

وذكرت ان المتضررين بحاجة الى المأوي والمواد الغذائية والطبية ومضخات المياه العاجلة التي تلبي احتياجاتهم الانسانية مؤكدة ان الكويت تقف دائما مع الاشقاء في السودان.

واشارت الى ان الجمعية تجري حاليا كافة الاستعدادات ايذانا بإنطلاق أولى طائرات الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والطبية إلى السودان.

وأكدت سعي الجمعية من خلال المبادرات والجهود إلى دعم المتضررين وضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان مشددة على وقوف الكويت الى جانب الشعب السوداني في أزمته الإنسانية.

ودعت المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب السوداني لإعادة البسمة الى وجوه أطفالهم من جديد.

واوضحت ان التبرع يتم من خلال الموقع الالكتروني للجمعية او من خلال استقبال التبرعات مباشرة في مقر الجمعية عبر ال(كي-نت).