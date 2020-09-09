“التربية”: الانتهاء من تصوير 920 حلقة تعليمية

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام أ. أسامة السلطان الانتهاء من تصوير 920 حلقة من الحلقات التعليمية لجميع المراحل الدراسية، مثمناً الجهود التي بذلت من قبل التواجيه الفنية العامة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السلطان مع موجهي عموم المواد الدراسية حيث تمت مناقشة الانتهاء من تفعيل جميع حسابات المعلمين لجميع المراحل التعليمية للبوابة التعليمية والتطبيقات المصاحبة لها، واستكمال مناقشة آلية التقييم لجميع المواد الدراسية تمهيداً لاعتمادها بالاجتماع القادم.

وقال السلطان أنه تم بحث عدد الحصص الافتراضية لكل ماده دراسية سواء كانت متزامنة أو غير متزامنة، والحصص الفردية لطلبة صعوبات التعلم تمهيداً لإعتمادها، إضافة إلى مناقشة الخطة الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي وتوصيفها من قبل التواجية الفنية بما يخدم سهولة تطبيقها من قبل الهيئات التعليمية، وبحث الخطة الخاصة بتدريس بطيء التعلم تمهيداً لإعتمادها.