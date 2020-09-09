صعد العربي اليوم الاربعاء الى دور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الامير لكرة القدم بعد فوزه على نظيره برقان بنتيجة (4-1).

وسجل اهداف العربي في اللقاء الذي اقيم على استاد علي صباح السالم السنوسي الهادي (هدفان) وسيدريك هنري وتشافي توريس في حين سجل هدف برقان الوحيد اللاعب يوسف سعد.

يذكر ان اندية الكويت وكاظمة اليرموك تأهلت للدور نصف النهائي بعد فوزهم على السالمية والقادسية والجهراء.

ومن المقرر ان تقام يوم غد الخميس قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق الاربعة المتأهلة.