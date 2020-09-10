طرد مسافر مسنّ من طائرة بعد مطالبته لمضيفة بارتداء الكمامة

طُرد مسافر أميركي مسنّ أول من أمس (الاثنين)، من طائرة تابعة لشركة «أليجانت للطيران» بعد أن طلب من المضيفة ارتداء قناع الوجه (الكمامة).

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تم إنزال الرجل من الطائرة قبل إقلاعها من مطار «بونتا غوردا» بولاية فلوريدا، بعد أن اشتكى من قيام إحدى المضيفات بخلع كمامتها لتوضيح إرشادات السلامة.

ونتيجة لذلك طلبت المضيفة من الرجل ترك الطائرة، مهددةً إياه بإحضار قوات تطبيق القانون لإنزاله إذا رفض المغادرة.

وأثارت الواقعة غضب باقي المسافرين الذين شاركوا تفاصيل ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت شركة «أليجانت للطيران» في بيان لها: «تم إنزال الراكب لقيامه بتعطيل المضيفة عن توضيح إرشادات السلامة، والتي تتضمن السياسات الخاصة بتغطية الوجه في أثناء الرحلة».

وأضاف البيان: «المضيفة قامت بخلع كمامتها حتى تتمكن من التحدث بصوت واضح للتأكد من فهم الجميع للإرشادات، خصوصاً بعد أن اشتكى بعض المسافرين من أن صوتها كان مكتوماً بسبب الكمامة».

يُذكر أن الإرشادات المدونة على موقع شركة الطيران على الإنترنت تنص على أنه «يتعين على جميع أفراد الطاقم ارتداء الكمامة في جميع الأوقات والقفازات في أثناء الخدمة على متن الطائرة».

وتم تصنيف شركة «أليجانت للطيران» كواحدة من أفضل 10 شركات آمنة للسفر خلال أزمة فيروس «كورونا المستجد»، وفقاً لموقع «ترافل بالس» السياحي.