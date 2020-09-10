رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الخميس طرح الثقة في وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بأغلبية 29 نائبا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 29 نائبا وموافقة 15 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة في وزير التربية ووزير التعليم العالي وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان الحميدي السبيعي والدكتور خليل أبل ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان خلف دميثير وعسكر العنزي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين السبيعي وأبل أسماء النواب عبدالوهاب البابطين والدكتور بدر الملا والدكتور عبدالكريم الكندري وفراج العربيد ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل أبل وناصر الدوسري.

وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.