جدد مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 32 نائبا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وبدأ مجلس الأمة في وقت سابق من اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بالوزير الصالح وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان محمد المطير والدكتور عادل الدمخي ولاثنين آخرين من معارضي الطلب وهما النائبان راكان النصف وخالد الشطي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين المطير والدمخي أسماء النواب خالد العتيبي وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ونايف المرداس وحمدان العازمي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.

وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى الوزير الصالح بصفته والمكون من محورين.