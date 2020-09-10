أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس الحرص على الالتزام التام بتطبيق القانون وحماية أمن المواطن وخصوصيته.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة اليوم وشهدت تجديد أعضاء المجلس الثقة به بأغلبية 32 نائبا ورفض 16 من إجمالي عدد الحضور البالغ 48 نائبا.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء البرلمان على تجديد الثقة به إثر مناقشة طلب طرح الثقة الذي قدمه 10 نواب في جلسة مناقشة استجوابه من قبل النائب محمد هايف والتي عقدت في الأول من سبتمبر الجاري.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء المقبل.