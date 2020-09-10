قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس إن التشاور مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد فض دور الانعقاد وفقا لظروف مجلس الأمة الحالية سيكون مستمرا.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة البرلمانية الخاصة اليوم أنه سيتم إدراج الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ومجموعة من القوانين على جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم إلى مجلس الأمة في الجلسة العادية التي عقدت في الأول من سبتمبر الجاري بطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والنائب الحميدي السبيعي وقرر المجلس تحديد جلسة 15 سبتمبر الجاري موعدا لمناقشتهما.

وشهدت جلسة المجلس الخاصة التي عقدت في وقت سابق من اليوم تجديد الثقة في وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.