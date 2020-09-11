أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 653 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 93475 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 557 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 189 حالة في منطقة حولي الصحية و162 حالة في منطقةالاحمدي الصحية و110 حالات في منطقة العاصمة الصحية و105 حالات في منطقة الفروانية الصحية و87 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9258 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4870 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 668005 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 83660 حالة.