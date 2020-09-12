أعلنت فرنسا اليوم الجمعة تسجيل 40 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الدولة إلى 30893 حالة في وقت قفزت فيه الإصابات بأكثر من تسعة آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنها سجلت 9406 اصابات جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليصل بذلك مجمل عدد حالات الإصابة المسجلة منذ مارس الماضي إلى 363350 حالة.

وأشارت الى انه توجد حاليا 715 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة حاليا وذلك مقارنة مع 692 بؤرة تم الإعلان عنها أمس الخميس.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه فرنسا قفزة في عدد الحالات المرتبطة بفيروس كورونا ما أجبر السلطات المعنية على تشديد الإجراءات الصحية الوقائية ومنها ما يتعلق بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وفي هذا السياق حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في تصريح تلفزيوني في وقت سابق اليوم من أنه من المرجح أن تتفاقم أزمة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لكنه تعهد رغم ذلك بمحاولة تجنب إغلاق رئيسي ثان في البلاد.

وقال كاستيكس “يجب أن نحارب الفيروس دون أن نوقف حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية” مضيفا أن أكثر من 40 منطقة فرنسية تعتبر الآن “مناطق حمراء” حيث من الممكن أن تطبق قيود أكثر صرامة فيها.