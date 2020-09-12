اعلنت شركة نفط الكويت اليوم السبت انها ستقوم غدا الاحد بإجراء القرعة الخاصة بتوزيع المتقدمين المقبولين للالتحاق بعقود المقاولين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك من خلال إعلان التوظيف لمؤسسة البترول الكويتية لحديثي التخرج من الكويتيين للعمل في عقود المقاولين التابعة للقطاع النفطي المنشور في 28 يوليو 2019.

وقالت (نفط الكويت) في بيان صحفي ان هذه الخطوة تأتي “التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية التي انتهجتها مؤسسة البترول الكويتية والذي يدل على وعي ومنهجية وفكر القيادة التي يصب جل اهتمامها بالكوادر الوطنية من خلال خلق فرص وظيفية لاسيما في القطاع النفطي الخاص”.

وبينت انها قامت من خلال الاعلان آنف الذكر بعرض نتائج كافة المقبولين ممن أتموا المقابلة الشخصية لمعرفة موقعهم وترتيبهم من مجموع المتقدمين مؤكدة انه “يعد مؤشرا واضحا على حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على الوضوح في إصدار النتائج”.

وذكرت إن هذه القرعة ستكون الأولى منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد والتي فرضت فيها توقف جميع الأنشطة والفعاليات واستدعت اتخاذ إجراءات احترازية استثنائية لم يكن ممكنا خلالها إجراء هذه القرعة من قبل.

واضافت ان القرعة تشمل الأرقام المدنية للمقبولين من حملة الشهادة الجامعية وحملة شهادة الدبلوم سنتين بعد الثانوية العامة اضافة إلى حاملي شهادة الثانوية العامة مع دورة تسعة شهور.

وأكدت انه “ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة فإن القطاع النفطي وبفضل التعاون الكبير وتألق قياداته نجح باستكمال نتائج الاختبارات التي تقدموا بها والإعلان عنها بطريقة اتخذت فيها كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة بحسب توجيهات مجلس الوزراء متمثلة بوزارة الصحة وكذلك الحرص على مبدأ الشفافية التامة من خلال بث النتائج كاملة وبشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولا بأول”.

وشددت على انها وفي إطار المزيد من تعزيز الشفافية التي تحرص عليها أشد الحرص وبعد الحفاظ على خصوصية وسرية الأسماء في إعلان المقبولين فإنها ستعتمد في القرعة طريقة جديدة ومبتكرة.

وأفادت بأن هذه الطريقة تتمثل في أن القرعة ستتم إلكترونيا من خلال البث الحي المباشر على قناة شركة نفط الكويت عبر تطبيق اليوتيوب وحسابات التواصل الاجتماعي للشركة (KOC Official) وذلك لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الصحية المواكبة لفيروس كورونا ومن أهمها الحفاظ على التباعد الجسدي مع إتاحة الفرصة للجميع للمتابعة والمشاهدة بالبث المباشر من خلال الدخول على حساب التطبيق ومتابعة إجراء القرعة.

وأوضحت ان هذه القرعة ستجري ايضا لتوزيع الخريجين المقبولين على العديد من الشركات المقاولة العاملة تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اذ سيتم فتح الأظرف وتفريغ الأوراق التي تتضمن رمزا خاصا لكل خريج بطريقة BarCode والرقم المدني مشتملا على إخفاء رقمين وإبدالهم بحرف xx وذلك لسرية البيانات الخاصة بالمقبولين فيما سيتم إجراء السحب على شاشة كبيرة.

وأشارت شركة نفط الكويت الى انه بإمكان المتابعين الرجوع إلى القرعة في أي وقت من خلال قناة اليوتيوب لمشاهدة تسجيل إجراءات القرعة بالكامل متى ما أرادوا ذلك علما بأنه قبل إجراء القرعة سيتم الإفصاح عن احتياجات الشركات النفطية والمقاولين من كل تخصص وهو ما تهدف إليه القرعة من شفافية ومصداقية.