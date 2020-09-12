حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 13 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
13 سبتمبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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