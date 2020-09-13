النائب البنغالي و12 متهما أمام الجنايات الخميس

حددت محكمة الجنايات الخميس المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية النائب البنغلاديشي.

ويرأس الدائرة القضائية المستشار عبدالله العثمان، ويتهم بالقضية 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وكانت هيئة التجديد في المحكمة الكلية، قد أمرت باستمرار حبس قيادي هيئة القوى العاملة ومرشح سابق والنائب البنغلاديشي ومحاسب شركته، لمدة شهر، بعدما حققت النيابة مع المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر فيما حققت مع آخرين بينهم مسؤولون بتهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.