العدساني: اعتباراً من الثلاثاء.. ستُكشف الحقائق بالأدلة والبراهين

أكد النائب رياض العدساني أن كل الملفات والقضايا العامة وأبرزها المتعلقة بالأمور الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تبناها في مختلف أنواعها وأشكالها، سيحرص كل الحرص في حسمها.

وأكد أن «اعتباراً من الثلاثاء وصاعداً بإذن الله ستنكشف كل الحقائق بوضوح لا يحتمل التأويل في القضايا العامة بمختلف أنواعها، ومن هم الذين كانوا يسعون إلى المصلحة العامة ومن هم أصحاب المصالح والتصريحات السابقة المزيفة».

وأضاف أن «الأمور مكشوفة نوعاً ما، ولكن الأيام القليلة المقبلة ستكشف الأمور بالدليل والبرهان في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وستكشف ممارسات من كان يتغلل لمصالحه الشخصية بعيداً عن المصلحة الوطنية».

وقال العدساني أنه «كل ما أثرته من قضايا بالسابق سيتم تأكيده ولا عزاء للفاسدين والمتمصلحين وأبواقهم المأجورة، فلا صوت يعلو فوق صوت الحق».