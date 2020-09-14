أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية المعنية رصدت تسعة مواقع للانتخابات الفرعية أو ما يسمى (التشاوريات) خالفت نص المادة (5/45) من القانون (رقم 35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته.

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن المادة (5/45) من القانون تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن البند الخامس من المادة المشار إليها سابقا ينص على “مخالفة كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة”.

وأشارت إلى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن وتم إحالة هذه القضايا بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع واعلان النتائج وتصريحات المرشحين المشاركين إلى النيابة العامة.

وأكدت أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقا وستطبق القانون بكل حزم على الجميع.