ترامب: إيران ترغب بعقد اتفاق معنا لكنني قلت لهم أن يتريثوا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بعقد اتفاق معنا، لكنني قلت لهم أن يتريثوا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية”.

وأشار ترامب، إلى أنه يجهز صفقة كبيرة مع إيران ستصبح الأخيرة بموجبها “ذات ثراء فاحش”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، و”أنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه”.

وحول اتفاقيتي البحرين والإمارات مع إسرائيل، أكد ترامب في تصريحات تلت لقاءه مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.

وأضاف: “لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها”، من دون تسمية هذه الدول.

وتابع: “سنرى دولا متعددة تنضم وأشياء رائعة ستحدث وسنرى آنذاك السلام الحقيقي”.

وقال: “أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين ممتثلين في مرحلة ما للسلام، ودون سفك للدماء”.

المصدر: RT