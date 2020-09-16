محمد الذايدي: النائب السابق مسلم البراك تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه أحمد الخطيب

قال رئيس المكتب الاعلامي في حركة العمل الشعبي (حشد) محمد الذايدي، إن امين عام حركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك تلقى اتصالا هاتفيا من اخيه الرمز الوطني احمد الخطيب .

‏وقام خلال الاتصال بالاطمئنان على صحة البراك واخوانه في المهجر ، كما جرى خلال الاتصال بحث العديد من القضايا الوطنية والمستجدات على الساحة المحلية .

‏واعرب البراك عن شكره للرمز الوطني احمد الخطيب على اتصاله الكريم كعادته في الاطمئنان على احواله واخوانه النواب السابقين والشباب الوطني خارج البلاد ، والتباحث المستمر في شتى القضايا المحلية.