تأهل ناديا القادسية واليرموك الكويتيان اليوم الخميس إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد المحلي لكرة السلة موسم (2019 – 2020) إثر فوزهما على (برقان) و(القرين) على التوالي ضمن مباريات دور الثمانية للبطولة.

تمكن (القادسية) من إنهاء مباراته أمام (برقان) والتي جرت على صالة نادي (الكويت) لصالحه بسهولة بنتيجة (101 – 41) بعد أن فرض هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء بفضل تميز عناصره وخبراتهم الكبيرة في حين كان نقص خبرة لاعبي (برقان) سببا مباشرا في الخسارة.

في المباراة الثانية التي أقيمت على نفس الصالة تمكن (اليرموك) من تخطي منافسه (القرين) بصعوبة بعد مباراة مثيرة في معظم أطوارها لكنه تمكن من حسمها لصالحه بنتيجة (74 – 67).

بهذه النتائج يلتقي الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي المقرر له الأحد المقبل على صالة نادي الكويت والذي يتضمن أيضا لقاء آخر يجمع (كاظمة) و(الكويت) بعد تأهلهما لهذا الدور سلفا في ما ودع الفريقان الخاسران البطولة.