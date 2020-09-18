أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 98528 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 580 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 195 حالة في منطقة حولي الصحية و165 حالة في الاحمدي و134 حالة في الفروانية و111 حالة في العاصمة و99 حالة في الجهراء.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9172 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات ال24 الماضية بلغ 5928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 88776 حالة.