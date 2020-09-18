“صفقة الصيف” تمت.. بيل يصل لندن للتوقيع مع توتنهام

وصل النجم الويلزي غاريث بيل، الجمعة، للعاصمة البريطانية لندن، لإتمام انتقاله المرتقب لناديه السابق توتنهام هوتسبر، قادما من ريال مدريد الإسباني.

ونشرت الصحف البريطانية صورا لوصول بيل لمطار لوتون في لندن، على طائرة خاصة تابعة لرئيس توتنهام ، دانييل ليفي، لإتمام انتقاله للفريق اللندني.

وأصبح أمر انتقال بيل “المرتقب” لتوتنهام مسألة وقت لا أكثر، بعد أن أشارت مصادر عدة إلى أن النادي اللندني توصل لاتفاق مع ريال مدريد على التوقيع مع اللاعب الويلزي.

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، فقد وصل بيل برفقة اللاعب الإسباني سيرجيو ريغيلون، من مدريد إلى لندن، للتوقيع مع توتنهام.

ووفقا لرومانو، فإن بيل سينتقل بنظام الإعارة لتوتنهام، لمدة عام واحد، وأن العقد تم التوقيع عليه من جميع الأطراف.

وأشعل انتقال بيل أخبار الانتقالات في الأيام الأخيرة، مع عودته المرتقبة للدوري الإنجليزي الممتاز، وناديه السابق توتنهام، بعد 7 مواسم “متقلبة” في مدريد.