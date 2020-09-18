وفيات يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

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18 سبتمبر، 2020
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روسيا 2018
“صفقة الصيف” تمت.. بيل يصل لندن للتوقيع مع توتنهام
منذ 4 ساعات
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كلوب: تشيلسي هو التهديد الأكبر.. وهذه علاقتي بلامبارد
منذ 23 ساعة
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منذ يومين
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البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ يوم واحد
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منذ أسبوع واحد
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بسبب كورونا.. ترامب يتراجع بشدة في تصنيف “أثرياء أميركا”
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
“صفقة الصيف” تمت.. بيل يصل لندن للتوقيع مع توتنهام
منذ 4 ساعات
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كلوب: تشيلسي هو التهديد الأكبر.. وهذه علاقتي بلامبارد
منذ 23 ساعة
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إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا في أحداث فوضى الكلاسيكو
منذ يومين
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3 انتصارات وتعادل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال آسيا
منذ 3 أيام
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اقتصاد
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ يوم واحد
أضف تعليق
البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
آلاف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات
منذ أسبوع واحد
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بسبب كورونا.. ترامب يتراجع بشدة في تصنيف “أثرياء أميركا”
منذ أسبوع واحد
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الرأي
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آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“صفقة الصيف” تمت.. بيل يصل لندن للتوقيع مع توتنهام
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
كلوب: تشيلسي هو التهديد الأكبر.. وهذه علاقتي بلامبارد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا في أحداث فوضى الكلاسيكو
منذ يومين
أضف تعليق
3 انتصارات وتعادل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال آسيا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ يوم واحد
أضف تعليق
البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
آلاف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بسبب كورونا.. ترامب يتراجع بشدة في تصنيف “أثرياء أميركا”
منذ أسبوع واحد
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الرأي
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بورتريه
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وفيات يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020
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