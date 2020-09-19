أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت ان إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 9ر1 طن حصلت عنها رسوما تقدر ب148 ألف دينار كويتي (نحو 484 الف دولار أمريكي).

وقالت التجارة في بيان صحفي ان وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 3ر1 طن حصلت عنها رسوما تقدر بحوالي 65 الف دينار (نحو 212 الف دولار) منها 944 كيلوغراما ذهھبا محليا و363 كيلوغراما ذهبا خارجيا.

وبينت ان كمية الذهب المحلي الموسوم من عيار 22 بلغت 105 كيلوغرامات في حين بلغت كمية الذهھب الخارجي 4ر13 كيلوغرام.

وأضافت أن كمية الذهھب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 822 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهھب الخارجي نحو 5ر152 كيلوغرام لافتة إلى أن كمية الذهھب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 8ر16 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهھب الخارجي 196 كيلوغرام.

وذكرت ان كمية السبائك الذهھبية الموسومة بلغت 583 كيلوغراما والسبائك الفضية الموسومة بلغت 4ر5 كيلوغرام وحصلت عنھا رسوما تقدر بنحو 29 الف دينار (نحو 94 الف دولار) في حين بلغت كمية الفضة الموسومة 8ر45 كيلوغرام حصلت رسوما عنهھا بنحو 250 دينارا (نحو 818 دولارا).

وأشارت إلى إصدار إدارة المعادن الثمينة بالوزارة 1304 كشوف عن المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 347 شهھادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنھا رسوما تقدر بنحو ألف دينار (2ر3 الف دولار).