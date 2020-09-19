وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

بعدما أعلنت الإمارات، الأسبوع الماضي الموافقة العاجلة على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لأفراد خط الدفاع الأول، تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19.

وقال: “إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة”.

كما أوضح أن “اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، في 14 سبتمبر الجاري، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال عبدالرحمن العويس حينها “الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم”.

كما أكد أن “نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام”.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.