الدلال يسأل وزير الخارجية عن تصريحات دونالد ترامب

وجه النائب محمد الدلال سؤال برلماني لوزير الخارجية بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بعد إلتقاءه الوفد الكويتي برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلاً عن سمو الأمير، في تكريم سموه بمنحه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي.

وقال الدلال في نص سؤاله “خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بتصريحات فى الأيام الماضية أشار فيها إلى وجود تفاهمات مع دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وجاءت تلك التصريحات بعد إلتقاء وفد كويتي مع الرئيس الأمريكي الذي منح سمو أمير البلاد شافاه الله وعافاه وسام أمريكي عالي المستوي، ونظراً لخطورة ما أدلي به الرئيس الأمريكي خاصة أنه يتعارض مع السياسة الرسمية الإيجابية والمباركة للدولة والموقف البرلماني والشعبي الرافض للإحتلال أو التطبيع معه، لذا يرجى إفادتنا بالآتي :

1- ما حقيقة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي مؤخراً بشأن وجود أي نوع من التفاهمات أو الرغبة لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وهل تم التواصل مع الطرف الأمريكي الرسمي لمعرفة أسباب ذكر الرئيس الأمريكي ذلك ، وهل تم بعد صدور تصريح الرئيس الأمريكي نفي توجه دولة الكويت التطبيع مع الكيان المحتل رسمياً مع الجانب الرسمي الأمريكي .

2- قام وفد يمثل دولة الكويت بإستلام وسام خاص منح لسمو أمير البلاد شافاه الله وعافاه ورده سالماً وكان فى حضور تسليم الوسام عدد من مسؤولي وزارة الخارجية ، فما هي الرواية الحقيقية الواردة من مسؤولي الوزارة لما دار من نقاش بشأن موضوع التطبيع مع الكيان المحتل ، وما هو الرد الرسمي للوفد الكويتي على الطرح الأمريكي فى اللقاء تحديداً ، وهل كان الوفد مخول للحديث أو التباحث فى موضوع التطبيع مع الكيان المحتل من عدمه.

3- ما أسباب إمتناع وزارة الخارجية عن إصدار تصريح رسمي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي التي من الواضح تسعى لتوريط دولة الكويت فى خطر التطبيع مع الكيان المحتل ومتى سيصدر تصريح فى هذا الشأن .