افتتح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين مركزي (D وE) الصحيين في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقالت رئيسة مراكز صباح الاحمد الدكتورة أسيل الصابري في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إن مركز صباح الاحمدالتخصصي (D) هو عبارة عن مستشفى مصغر يحتوي على عيادات خارجية ل 14 قسما من التخصصات الطبية ذات الرعايةالصحية الثانوية.

واضافت الصابري ان من هذه الاقسام البرنامج المدرسي لصحة الفم والأسنان حيث يضم عيادات لعلاج الأسنان للاطفال وقسما للصحةالمدرسية يضم عيادات الفحص الطبي للمدارس والمعاهد والجامعات والتطعيم.

وذكرت ان المستشفى يضم عيادات للباطنية والغدد الصماء وجراحة عامة وجراحة عظام وجراحة مسالك بولية إضافة الى عيادتي طب اطفال وجلدية وعيادات نساء وولادة وسونار وتخطيط جنين.

وأشارت الى انه يضم ايضا عيادات للانف والأذن والحنجرة والسمعيات وقسما للعلاج الطبيعي وعيادة لجراحة العيون تحت التجهيز ومختبرا للفحوصات الطبية اضافة الى قسم للأشعة التشخيصية وآخر للعلاج الوريدي واخير الصيدلية.

وأوضحت الصابري أن المركز سيستقبل مراجعيه من خلال أخذ المواعيد عن طريق التحويل من مراكز الرعاية الأوليةالموجودة في جميع قطاعات مدينة صباح الاحمد السكنية والوفرة السكنية والزراعية ومدينة صباح الاحمد البحرية والخيران وبنيدر ويطبق حجز المواعيد بنظام الحجز المسبق فقط.

وأشارت الى ان مركز صباح الأحمد (E) للرعاية الصحية الاولية يتضمن عيادات عامة وعيادات للأمراض المزمنة غير المعدية ومختبرا وصيدلية وقسما للتمريض.

وبينت أن المركز يقدم الخدمات الصحية للقطاع الثالث والرابع والخامس بمدينة صباح الاحمد السكنية حيث يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 2 ظهرا.

وقالت ان مدينة صباح الاحمد تنفرد بخدمات طبية استثنائية مختلفة عن جميع مناطق دولة الكويت وذلك لاحتوائها على مركزين للرعاية الاولية هما مركز صباح الاحمد الصحي للرعاية الاولية (A) ويعمل 24 ساعة طوال أيام الاسبوع حيث بلغ عدد زائريه بشهر اغسطس 13425 مراجعة طبية ومركز صباح الاحمدالصحي للرعاية الاولية (E) والذي تم افتتاحه حاليا.

واضافت الصابري ان المدينة تضم كذلك مركز صباح الاحمد للطوارئ والذي يعتبر مستشفى مصغرا للطوارئ بالقطاع الثاني (B) ويعمل على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع لتقديم العلاج والخدمات الطبية للحالات الحرجة والطارئة والحوادث كما أنه المركز الوحيد بالمنطقة الجنوبية بالبلاد الذي يقدم مثل هذه الخدمات.

وأشارت الى أن المركز يعمل بكادر طبي متكامل من أطباء الجراحة والباطنية والاطفال والعظام وطب الطوارئ والتخدير كما يحتوي على جناح للملاحظة خاص بالنساء والاطفال والرجال وغرفة للعمليات الصغرى وغرفة للعناية الفائقة اضافة الى مركز الإسعاف الجوي مبينة ان المركز استقبل في شهر اغسطس 3425 حالة طارئة.