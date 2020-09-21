“التمييز” تؤيد براءة العبيدي والسهلاوي ومسؤولين في “الصحة” من تهم فساد

رفضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، طعن النيابة العامة بحكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة وزير الصحة الأسبق وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الوزارة من تهم تتعلق بالفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد قدمت بلاغا للنيابة يتهم الوزير العبيدي ووكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي وآخرون بترسية مناقصة أدوية «قمل» لشركة عائدة للأول بما يثير شبهة التنفيع واختلاس الأموال العامة.

ومثل المتهمون في وقت سابق أمام المحكمة وأنكروا ما أسند إليهم من اتهامات مبينين أن الوزير ترك الشركة فور توليه المنصب الوزاري، وأنهم قاموا بإجراءات الترسية وفق القانون.

وقال المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيل مسؤولة متهمة بالدعوى، لـ«الأنباء» إن المحكمة اطمئنت إلى أدلة البراءة ولك تطمئن لشهادة شهود هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن أقوالهم جاءت مرسلة تخلو من أي دليل إدانة.