Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
الرؤية والرسالة
لماذا سبر؟
الإعلان
أتصل بنا
23 سبتمبر، 2020
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سواريز “متهم”.. تحقيق في “فضيحة” امتحان اللغة الإيطالية
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
منتخب الكويت.. اختيار 30 لاعبا لمواجهة منتخبي الامارات وسوريا
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“العربي” يتغلب على “الكويت” ويتوج بكأس سمو الأمير للمرة ال16 في تاريخه
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الجهراء يشطب 9 لاعبين بسبب الإضراب
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ 6 أيام
أضف تعليق
البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سواريز “متهم”.. تحقيق في “فضيحة” امتحان اللغة الإيطالية
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
منتخب الكويت.. اختيار 30 لاعبا لمواجهة منتخبي الامارات وسوريا
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“العربي” يتغلب على “الكويت” ويتوج بكأس سمو الأمير للمرة ال16 في تاريخه
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الجهراء يشطب 9 لاعبين بسبب الإضراب
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ 6 أيام
أضف تعليق
البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سواريز “متهم”.. تحقيق في “فضيحة” امتحان اللغة الإيطالية
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
منتخب الكويت.. اختيار 30 لاعبا لمواجهة منتخبي الامارات وسوريا
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“العربي” يتغلب على “الكويت” ويتوج بكأس سمو الأمير للمرة ال16 في تاريخه
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الجهراء يشطب 9 لاعبين بسبب الإضراب
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ 6 أيام
أضف تعليق
البنك المركزي يؤكد للبنوك ضرورة توطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الأخبار
عربي وعالمي
السعودية تعلن عودة العمرة والزيارة تدريجيا.. وتحدد الموعد
منذ 9 ساعات
رياضة
منتخب الكويت.. اختيار 30 لاعبا لمواجهة منتخبي الامارات وسوريا
منذ 10 ساعات
برلمان
الغانم: 10 نواب يتقدمون بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء
منذ 13 ساعة
محليات
“التجارة” الكويتية تغلق مخزنا يحتوي على 150 جهاز “لابتوب” لزيادة أسعارها
منذ 19 ساعة
رياضة
“العربي” يتغلب على “الكويت” ويتوج بكأس سمو الأمير للمرة ال16 في تاريخه
منذ يوم واحد
برلمان
رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة التكميلية لعدم اكتمال النصاب
كونا
منذ 10 ثواني
أضف تعليق
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي كان مقررا عقدها اليوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
الوسوم
Top
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
أضف تعليق