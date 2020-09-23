النفيسي والوسمي يقدمان لنائب الأمير «وثيقة الكويت»

قال النائب السابق وأستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي اليوم الأربعاء «خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلّمنا له شخصياً – وثيقة الكويت -، والتي راعينا أن تُعرض على سموه، قبل عرضها على الرأي العام».

وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تقديراً لمكانة سموه، ورغبةً في أخذ ملاحظاته، بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة، وآليات تنفيذها».

وفي نفس السياق، أشار الدكتور عبدالله النفيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى لقائه بسمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتسليم سموه «وثيقة الكويت»، مضيفاً «متمنين لسموه التوفيق، وللكويت الأمن والرخاء».