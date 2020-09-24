أعلنت بلدية الكويت تعاونها المشترك مع قطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه وضوء المساجد في ري المزروعات بمنطقة أسواق المباركية.

وقال مدير إدارة الإنشاءات في البلدية أحمد الهاجري في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذا المشروع عبارة عن محطة معالجة مصغرة يتم تحويل مياه وضوء المساجد إليها لتتم تصفيتها وتعقيمها ثم استخدامها لري المزروعات بمنطقة أسواق المباركية.

وأضاف الهاجري أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين بلدية الكويت ووزارة الأوقاف ممثلة في قطاع المساجد ويهدف إلى الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه كما يعتبر نواة لمشاريع مستقبلية مماثلة لهذه التجربة.

من جانبه قال مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالله المسباح إنه انطلاقا من الرؤية الرائدة عالميا لوزارة الأوقاف في العمل الإسلامي وتعزيز قيمة الشراكة والتميز الحكومي أطلقت هذا المشروع لإعادة تدوير مياه الوضوء لري النخيل والمزروعات بسوق المباركية.

وأوضح المسباح أنه ستتم الاستفادة من المياه المستخدمة في أماكن الوضوء بمسجد (محمد بن عبدالرحمن بن بحر) عن طريق تجميع تلك المياه في خزان ومن ثم معالجتها وتكريرها من أي مواد عضوية أو صابونية وإعادة استخدامها في ري مزروعات نخيل سوق المباركية الذي يرتاده محبو التسوق من داخل دولة الكويت وخارجها.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر باكورة التعاون بين الجهات الحكومية كما يعزز رؤية (كويت جديدة 2035).