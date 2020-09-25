قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا اليوم الجمعة ان وزارته أوصت حكومة العاصمة (مدريد) بعزل المدينة وتعزيز القيود الوقائية في شتى أنحاء الإقليم للسيطرة على فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ان الوزارة قدمت أربع توصيات إلى العاصمة مدريد لمحاولة ضبط تفشي انتشار الفيروس هي العزل الجزئي للمدينة والبلدات التي سجلت أكثر من 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوعين الماضيين إلى جانب منع انتقال الأفراد بين الأحياء إلا لحالات الضرورة وتقليص سعة المقاهي والمطاعم إلى 50 في المئة.

وأوضح ان حكومة (مدريد) تجاهلت تلك التوصيات بالكامل ولم تضمنها في الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها لمواجهة تفشي المرض رغم تفاقم الوضع الصحي.

وفي مؤتمر صحفي متزامن قال نائب وزير الصحة في حكومة (مدريد) أنطونيو ثاباتيرو ان حكومته قررت فرض العزل الجزئي على ثماني مناطق جديدة ليرتفع عددها إلى 45 منطقة.

وأوصى ثاباتيرو المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة فيما دعا الشركات والمؤسسات إلى تعزيز العمل عن بعد في جميع أنحاء الإقليم.

إلى جانب ذلك شدد ثاباتيرو على ضرورة التزام المقاهي والمطاعم بمسافة متر ونصف المتر بين الكراسي فيما دعا إلى توخي الحذر الشديد مشيرا إلى ان القيود ستسمر لفترة طويلة وبانها ستحلق الضرر بالعاصمة كما الفيروس نفسه.

يذكر ان العاصمة مدريد هي الأكثر تضررا بالفيروس في إسبانيا مع 210768 إصابة و9190 وفاة منذ بداية الأزمة مقارنة ب 134825 إصابة و5824 وفاة في إقليم (كتالونيا) الثاني في الترتيب.

وتجاوزت إسبانيا أمس عتبة 700 الف إصابة (704209 حالة) بعد تسجيل 3471 إصابة جديدة في يوم واحد في حين بلغ عدد الوفيات 31118 حالة.