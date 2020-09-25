أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة السماح ببداية المرحلة الثالثة من تجارب لقاح ضد فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تطوره الشركة الامريكية (نوفافاكس).

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان ان اكثر من 10 آلاف متطوع في بريطانيا ستجرى عليهم تجارب المرحلة الثالثة التي تهدف الى قياس مدى فعالية اللقاح في محاربة الفيروس وتخفيف اعراض المرض على المصابين ومنع تدهور صحتهم.

واوضحت ان هذا اللقاح يعد الثاني بعد لقاح جامعة (اكسفورد) الذي يصل مرحلة متقدمة من التجارب السريرية مضيفة انها سبق ان قدمت طلبا لشراء 60 مليون جرعة من لقاح الشركة الامريكية.

ويأتي هذا الاعلان في وقت سجلت فيه وزارة الصحة البريطانية 34 وفاة و 6874 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات ال24 الماضية فيما دخلت منذ يوم امس اجراءات جديدة للتباعد الاجتماعي في كل مناطق البلاد.